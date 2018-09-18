Банковские металлы в Азербайджане вновь дорожают

БАКУ /Trend/ - Во вторник цены на банковские металлы в Азербайджане выросли, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота 18 сентября подорожала по сравнению с понедельником на 5,7205 маната, составив 2037,127 маната, серебра - на 0,082 маната, до 24,0344 маната, платины – на 10,7865 маната, до 1359,745 маната, палладия – на 15,232 маната, до 1676,591 маната.
|
Название
|
14.09.18
|
17.09.18
|
Золото
|
XAU
|
2037,127
|
2031,4065
|
Серебро
|
XAG
|
24,0344
|
23,9462
|
Платина
|
XPT
|
1359,745
|
1348,9585
|
Палладий
|
XPD
|
1676,591
|
1661,359
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 18 сентября составляет 1,7 AZN/USD.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.