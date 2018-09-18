Банковские металлы в Азербайджане вновь дорожают

18 сентября 2018 12:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник цены на банковские металлы в Азербайджане выросли, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 18 сентября подорожала по сравнению с понедельником на 5,7205 маната, составив 2037,127 маната, серебра - на 0,082 маната, до 24,0344 маната, платины – на 10,7865 маната, до 1359,745 маната, палладия – на 15,232 маната, до 1676,591 маната.

Название

14.09.18

17.09.18

Золото

XAU

2037,127

2031,4065

Серебро

XAG

24,0344

23,9462

Платина

XPT

1359,745

1348,9585

Палладий

XPD

1676,591

1661,359

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 18 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

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