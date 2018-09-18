Банковские металлы в Азербайджане вновь дорожают

БАКУ /Trend/ - Во вторник цены на банковские металлы в Азербайджане выросли, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 18 сентября подорожала по сравнению с понедельником на 5,7205 маната, составив 2037,127 маната, серебра - на 0,082 маната, до 24,0344 маната, платины – на 10,7865 маната, до 1359,745 маната, палладия – на 15,232 маната, до 1676,591 маната.

Название 14.09.18 17.09.18 Золото XAU 2037,127 2031,4065 Серебро XAG 24,0344 23,9462 Платина XPT 1359,745 1348,9585 Палладий XPD 1676,591 1661,359

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 18 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

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