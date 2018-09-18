Еврокомиссия представила план реформы ВТО

18 сентября 2018 17:06 (UTC+04:00)

Еврокомиссия (ЕК) представила предварительный план реформы Всемирной торговой организации (ВТО) для ее большего соответствия современности, следует из сообщения ЕК, передает РИА Новости.

"Пришло время действий, чтобы сделать систему способной справляться со сложностями современной глобальной экономики", — приводятся в релизе комиссии слова еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем.

Ранее во вторник на пресс-конференции Мальмстрем заявила, что вся система ВТО, возможно, находится в своем самом глубоком кризисе, поскольку организация не смогла в достаточной степени адаптироваться к быстро меняющейся глобальной экономике, к примеру, к развитию электронной коммерции, но ВТО не может реформировать себя сама, и ответственность за это лежит на ее членах.

Согласно релизу, изменения касаются трех ключевых сфер, среди которых обновление правил международной торговли, укрепление мониторинговой роли ВТО и преодоление грядущего застоя в системе урегулирования споров в рамках организации.

Кроме того, уточняется, что в этом направлении Евросоюз уже начал сотрудничать с другими партнерами по ВТО, среди которых, в частности, США, Япония и Китай.

"ЕС продолжит обсуждать представленные первоначальные идеи с другими партнерами по ВТО в ближайшие недели с целью подготовки конкретных предложений", — также отмечается в релизе.

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