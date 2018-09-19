Eximbank Республики Корея привлечет специалистов для развития пассажирского транспорта в Ташкенте

БАКУ /Trend/ - Экспортно-импортный банк Республики Корея (Korea Eximbank) наймет профессиональную международную компанию, которая будет разрабатывать стратегию развития пассажирского транспорта в Ташкенте.

Об этом, как передают узбекские СМИ, сообщил председатель правления АО «Тошшахартрансхизмат» (Ташкентская транспортная служба) Мохир Валиев.

Примечательным, по словам председателя правления, является то, что финансировать данный проект будет корейская сторона на основе выделенного гранта.

В 2004 году министерство стратегии и финансов Кореи запустило «Программу обмена знаниями» (KSP), основанную на знаниях развития и экономического сотрудничества, предназначенную для обмена опытом развития Кореи со странами-партнерами. KSP предлагает комплексные консультации по вопросам политики, ориентированные на потребности стран-партнеров, включающих углубленный анализ, рекомендации по вопросам политики и возможности обучения.

Под надзором министерства стратегии и финансов Korea Eximbank, как правительственное агентство, выполняющее KSP, организует проект по развитию интегрированной системы общественного транспорта в Ташкенте.

В ходе встречи в столичной администрации с делегацией из Южной Кореи, во главе с директором группы KSP Кюн-сео Паком обсуждались вопросы по организации этого проекта.

Присутствовавший на встрече Валиев отметил, что 28 августа 2018 года президент Узбекистана провел совещание с представителями транспортной сферы страны, где было поручено разработать концепцию развития общественного транспорта города Ташкента за счет найма инжиниринговой компании, в связи, с чем, и было решено нанять иностранного консультанта.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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