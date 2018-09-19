Президент Турции проведет встречу с представителями американских компаний

19 сентября 2018 10:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет встречу с 30 главами американских компаний, пишут в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что встреча с главами компаний состоится сегодня в президентской резиденции.

Сообщается также, что ожидается обсуждения вложения инвестиций с разные отрасли турецкой экономики.

Отметим, что после обострения отношений между США и Турцией президент Эрдоган призвал иностранные компании инвестировать в экономику страны.

Напомним, что отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного турецкими властями еще в 2016 году.

После чего президент Дональд Трамп заявил, что санкционировал двукратное повышение пошлин на экспортируемые из Турции в США алюминий и сталь, до 20 и 50 процентов соответственно. Это решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.

Суд турецкого города Измир 17 августа вновь отказался освободить из-под домашнего ареста обвиняемого в пособничестве террористам американского пастора. Первого августа министерство финансов США ввело санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину Брансону. МИД Турции осудил решение США и призвал от него отказаться.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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