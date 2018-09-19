Мэрия Москвы готова профинансировать совместные проекты в Ташкенте

БАКУ /Trend/ - В эти дни в Москве находится делегация Ташкентской городской администрации и представителей ГУВД с целью изучения опыта работы в области развития дорожно-транспортной инфраструктуры, передаёт "Подробно.uz" со ссылкой на пресс-службу столичной администрации.

Это необходимо в связи с тем, что в рамках указа главы государства в администрации столицы создается "Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры".

"Сегодня в Департаменте внешнеэкономических и международных связей Москвы прошла двусторонняя встреча, на которой был обсужден ряд вопросов о налаживании прямых связей администрации узбекской столицы с мэрией Москвы. Правительство Москвы заявило о готовности к сотрудничеству в любых направлениях, в том числе в финансировании. Также были обсуждены вопросы сотрудничества в области развития городского пассажирского транспорта, поставки автобусов, дорожно-транспортной инфраструктуры", – отметили в пресс-службе.

Кроме того, в рамках визита узбекская делегация изучила работу Центра организации дорожного движения Москвы. Организация, образованная в 1999 году, на сегодняшний день является одной из лучших и образцовых среди стран СНГ по осуществлению работ в улучшении транспортной обстановки столицы России.

Также, делегация хокимията планирует встретиться с представителями ГБУ "МосТрансПроект", ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства", ГКУ "Организатор перевозок" и ГУП "Мосгортранс".

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