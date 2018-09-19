GM Uzbekistan увеличил ежедневную контрактацию автомобилей в более 6 раз

БАКУ /Trend/ - Компания GM Uzbekistan увеличила ежедневную контрактацию автомобилей в 6,6 раза с момента возобновления продаж машин 24 августа, сообщил «Газете.uz» председатель правления «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков.

По его словам, если в январе-июле заключались в среднем 489 контрактов в день, то в сентябре этот показатель достиг 3351.

В общей сложности в этом году планируется произвести 220 тысяч автомобилей, что на 157 процентов больше объема производства предыдущего года. В августе было выпущено 16,8 тысячи автомобилей, что на 120 процентов больше среднего объема за предыдущие месяцы. План производства на сентябрь составляет 23,3 тысячи машин.

Глава «Узавтосаноат» отметил, что автомобильный завод в Асаке на сегодняшний день работает 22 часа в сутки и загружен на полную мощность (ранее он работал 8−11 часов в сутки).

Для удовлетворения спроса на наиболее востребованные автомобили по итогам 2018 года объем производства моделей Damas/Labo, как ожидается, увеличится в 1,5 раза — до 41,1 тысячи (103 процента проектной мощности). Среднемесячный объем производства Malibu с октября увеличивается в 5 раз, а с ноября — в 10 раз (в среднем со 194 единиц в месяц

до 2200).

Объем поступлений денежных средств от реализации автомобилей увеличился в 3,1 раза — с 41,7 миллиарда сумов в день (в январе-июле) до 126,5 миллиарда сумов (в сентябре).

Шавкат Умурзаков заявил, что одной из первоочередных задач компании является снижение себестоимости автомобилей.

«На сегодня достигнуто снижение затрат на единицу автомобиля на 10 процентов. Планируем снизить еще на 10−15 процентов», — сказал он.

Недавно компания внедрила услугу «Едем к вам», позволяющая заключить договор на покупку автомобиля через мобильные пункты контрактации. Они рассчитаны на тех, кто по разным причинам не имеет возможности посетить автосалон.

Со 2 сентября работают «Автосалоны под открытым небом» — на рынках вторичных авто во всех регионах страны выставляются автомобили, которые можно приобрести тут же, рядом открыты кассы и обменные пункты.

На сайте GM Uzbekistan активизированы разделы по продаже автомобилей, ежедневно публикуется информация о заявках, по которым пришла очередь для заключения контрактов.

Глава «Узавтосаноат» сообщил, что за последнюю неделю августа из системы были удалены 6393 фиктивные заявки, ранее в среднем выявлялось 30 фиктивных заявок в день. Кроме того, 2057 заявителей не явились для заключения договоров, их заявки удалены.

Шавкат Умурзаков отметил, что ему дважды пришлось принять решение о реорганизации колл-центра с полным обновлением состава. «Сначала мы отдали колл-центр на аутсорс, однако пришлось снова менять, так как работа с клиентами была не на должном уровне», — сказал он.

В GM Uzbekistan назначен новый руководитель департамента планирования, им стал Баходир Рахмонов.

«Он с 2011 года работает в системе „Узавтосаноат“, начинал работу в качестве рядового инженера на Асакинском автозаводе», — сообщил Шавкат Умурзаков.

Он добавил, что в соответствии с политикой комплаенса в «Узавтосаноат» и GM Uzbekistan принимаются упреждающие меры по недопущению неправомерных действий, в том числе коррупции.

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