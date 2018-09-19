Узбекистан использует немецкий опыт для развития инфраструктуры Ташкента

БАКУ /Trend/ - Узбекистан использует немецкий опыт для совершенствования и модернизации инфраструктуры Ташкента, сообщает пресс-служба столичной администрации.

В сообщении говорится, что 11-13 сентября и.о. главы столичной администрации Джахонгир Артыкходжаев по приглашению правящего бургомистра Берлина Михаэля Мюллера посетил Берлин, где был достигнут ряд договоренностей, позволяющих использовать немецкий опыт для Ташкента.

Согласно информации, сегодня же Артыкходжаев принял у себя исполнительного директора ООО «Мангольд Консалтинг» профессора Клауса Мангольда, который в настоящее время является председателем Восточного комитета немецкой экономики.

На встрече стороны выразили уверенность, что состоявшийся визит позволит также достичь определенных взаимовыгодных договоренностей, которые внесут вклад в развитие узбекско-германских взаимоотношений.

Созданный в 1952 году Восточный комитет обладает большим опытом по улучшению условий работы немецких компаний в Восточной и Южной Европе, России и Центральной Азии. Один из приоритетов деятельности – поддержка среднего бизнеса.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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