Xalq Bank подвел итоги мгновенной лотереи

БАКУ /Trend/ - 15 сентября завершилась мгновенная лотерея «Получи подарок от Xalq Bank и Ulduzum!», проводимая Xalq Bank при поддержке программы лояльности Ulduzum.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в среду, с 15 марта текущего года каждый клиент, совершивший в филиалах Xalq Bank операции (срочные денежные переводы, оплата мобильной и стационарной связи, коммунальных, интернет и ТВ услуг, аренда депозитных сейфов, оплата штрафов за нарушение ПДД, расчетно-кассовые операции, приобретение платежных карт, подключение к услуге интернет банкинга «Xalqbank-online») получал возможность выиграть один из многочисленных подарков от Xalq Bankb «Ulduzum». За время проведения лотереи около 6000 клиентов стали обладателями бесплатных минут от Bakcell, купонов на бензин от Azpetrol, скидочных карт от Lamborghini Store Baku и Ferrari Store Baku и других подарков.

Более подробную информацию об акциях, услугах и продуктах Xalq Bank можно получить по телефону Информационной службы 138, а также на сайте www.xalqbank.az.

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