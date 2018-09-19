Xalq Bank подвел итоги мгновенной лотереи

19 сентября 2018 19:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 15 сентября завершилась мгновенная лотерея «Получи подарок от Xalq Bank и Ulduzum!», проводимая Xalq Bank при поддержке программы лояльности Ulduzum.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в среду, с 15 марта текущего года каждый клиент, совершивший в филиалах Xalq Bank операции (срочные денежные переводы, оплата мобильной и стационарной связи, коммунальных, интернет и ТВ услуг, аренда депозитных сейфов, оплата штрафов за нарушение ПДД, расчетно-кассовые операции, приобретение платежных карт, подключение к услуге интернет банкинга «Xalqbank-online») получал возможность выиграть один из многочисленных подарков от Xalq Bankb «Ulduzum». За время проведения лотереи около 6000 клиентов стали обладателями бесплатных минут от Bakcell, купонов на бензин от Azpetrol, скидочных карт от Lamborghini Store Baku и Ferrari Store Baku и других подарков.

Более подробную информацию об акциях, услугах и продуктах Xalq Bank можно получить по телефону Информационной службы 138, а также на сайте www.xalqbank.az.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Российский и узбекский банки будут сотрудничать на внешних кредитных рынках
Бизнес 27 июля 10:33
Очередной немецкий банк выделил Узбекистану кредит
Бизнес 27 июля 10:05
Азербайджанский Xalq Bank заработал свыше 12 млн. манатов прибыли
Бизнес 17 июля 14:02
Moody's: Азербайджанский Xalq Bank повысил качество активов и рентабельность
Бизнес 6 июля 14:32
Оплатите покупки картой VISA от Xalq Bank и выиграйте iРhone X
Бизнес 4 июля 15:38
Сезон подарков в Xalq Bank продолжается
Бизнес 29 июня 12:06
Лента новостей
США хотят подписать договор с Ираном по ядерной и баллистической программам
США 19:37
Заявления Президента Ильхама Алиева усиливают уверенность народа в обеспечении высокого уровня безопасности - эксперт
Политика 19:32
Президент Ильхам Алиев удостоил почетных званий и наград группу работников нефтяной промышленности
Политика 18:57
Заповедная природа России показана в Баку (ФОТО)
Культура 18:56
Свет во тьме в Сумгайыте (ФОТО)
Культура 18:51
IT-компания Азербайджана свернула планы по сборке высокотехнологичных продуктов
ИКТ 18:35
Президент Ильхам Алиев наградил Гусейна Салтука Дюзйола орденом "Достлуг"
Политика 18:29
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о поддержке конкурентоспособного внутренного производства в ненефтяном секторе
Политика 18:20
Президент Ильхам Алиев наградил Михаила Швыдкого
Политика 18:15