БАКУ /Trend/ - К 1 января 2020 года в Узбекистане будет создан Национальный межбанковский процессинговый центр (НМПЦ), который будет взаимодействовать между банками-участниками расчетов по локальным и международным банковским картам, сообщили в пресс-службе Центрального банка Узбекистана.

Центр создается в соответствии постановлением президента «О мерах по развитию национальной платежной системы» от 19 сентября 2018 года.

Глава Узбекистана поручил Центральному банку обеспечить до 1 июля 2019 года создание полноценного центра обработки данных для функционирования НМПЦ, межбанковской платежной системы и клирингового центра Центрального банка.

С 1 июля 2020 года функционирование всех процессинговых центров в стране, в том числе с международными платежными системами, будет осуществляться через единый шлюз НМПЦ.

Президент поручил Ассоциации банков Узбекистана совместно с коммерческими банками по мере реализации проекта НИПЦ обеспечить интеграцию и взаимное обслуживание банковских карт существующих процессинговых центров с НМПЦ.

Тарифы банков за оказание розничных платежных услуг устанавливаются в соответствии с международным опытом без административного вмешательства для обеспечения возмещения затрат банков и содействия конкуренции.

Центральный банк до 1 января 2019 года должен разработать проект закона «О платежах и платежных системах».

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.