Теперь у аудиторских компаний в Узбекистане должно быть не менее четырёх штатных аудиторов

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане с 1 января 2019 года меняются правила игры на рынке аудиторских услуг, передаёт "Подробно.uz" со ссылкой на постановление президента.

С этой даты будет введен новый порядок, предусматривающий, что:

коммерческая организация, информация о которой не внесена в реестр аудиторских организаций, имеющих лицензию на осуществление аудиторской деятельности, в течение трех месяцев с даты внесения сведений о ней в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства, не вправе использовать в своем наименовании слова "аудиторская организация";

лицензия на осуществление аудиторской деятельности дает право лицензиату осуществлять все виды аудиторских проверок;

уставный капитал аудиторской организации формируется имуществом, в том числе денежными средствами, непосредственно используемым при осуществлении деятельности аудиторской организации;

минимальное количество аудиторов, для которых аудиторская организация является основным местом работы, составляет не менее четырех штатных аудиторов;

аудиторская проверка одного и того же хозяйствующего субъекта проводится не более семи лет подряд;

Министерством финансов совместно с республиканскими общественными объединениями аудиторов не реже одного раза в три года проводится внешний контроль качества работы аудиторских организаций;

аудиторские организации публикуют на своих веб-сайтах или веб-сайтах общественных объединений аудиторов информацию о проведенных обязательных аудиторских проверках с указанием идентифицирующих данных хозяйствующего субъекта и аудиторского заключения.

Мирзиёев поручил обеспечить до 1 января 2019 года выдачу лицензий на осуществление аудиторской деятельности нового образца действующим аудиторским организациям.

Кроме того, Минфин совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций в срок до 1 апреля 2019 года должны обеспечить разработку программного комплекса "Аудит", предназначенного для электронного взаимодействия с аудиторскими организациями, а также республиканскими общественными объединениями бухгалтеров и аудиторов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.