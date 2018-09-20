Теперь у аудиторских компаний в Узбекистане должно быть не менее четырёх штатных аудиторов

20 сентября 2018 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане с 1 января 2019 года меняются правила игры на рынке аудиторских услуг, передаёт "Подробно.uz" со ссылкой на постановление президента.

С этой даты будет введен новый порядок, предусматривающий, что:

  • коммерческая организация, информация о которой не внесена в реестр аудиторских организаций, имеющих лицензию на осуществление аудиторской деятельности, в течение трех месяцев с даты внесения сведений о ней в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства, не вправе использовать в своем наименовании слова "аудиторская организация";
  • лицензия на осуществление аудиторской деятельности дает право лицензиату осуществлять все виды аудиторских проверок;
  • уставный капитал аудиторской организации формируется имуществом, в том числе денежными средствами, непосредственно используемым при осуществлении деятельности аудиторской организации;
  • минимальное количество аудиторов, для которых аудиторская организация является основным местом работы, составляет не менее четырех штатных аудиторов;
  • аудиторская проверка одного и того же хозяйствующего субъекта проводится не более семи лет подряд;
  • Министерством финансов совместно с республиканскими общественными объединениями аудиторов не реже одного раза в три года проводится внешний контроль качества работы аудиторских организаций;
  • аудиторские организации публикуют на своих веб-сайтах или веб-сайтах общественных объединений аудиторов информацию о проведенных обязательных аудиторских проверках с указанием идентифицирующих данных хозяйствующего субъекта и аудиторского заключения.

Мирзиёев поручил обеспечить до 1 января 2019 года выдачу лицензий на осуществление аудиторской деятельности нового образца действующим аудиторским организациям.

Кроме того, Минфин совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций в срок до 1 апреля 2019 года должны обеспечить разработку программного комплекса "Аудит", предназначенного для электронного взаимодействия с аудиторскими организациями, а также республиканскими общественными объединениями бухгалтеров и аудиторов.

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