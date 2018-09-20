Узбекский банк открыл в Ташкенте круглосуточный пункт самообслуживания

20 сентября 2018 14:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Акционерный коммерческий «Кишлок курилиш банк» с целью создания благоприятных условий для населения и расширения спектра современных услуг запустил новый пункт самообслуживания, доступный в режиме 24/7 в непосредственной близости от рынка «Мирабад» в Ташкенте, передаёт "UzDaily.uz".

Данный пункт обслуживания оснащен банкоматами, предоставляющими современные банковские услуги, инфокиосками, инфомонитором, а также специальными инфокиосками с клавиатурой для обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые пользуются услугой «Интернет-банкинг».

Через банкоматы граждане могут снять наличные денежные средства с пластиковых карточек в любое время суток.

Через инфокиоски можно произвести платежи наличными или с помощью пластиковых карт, получать информацию об обороте средств на карточном счете и подключить услугу «SMS-уведомление».

Также с помощью инфокиосков физические лица могут выплатить основную сумму и проценты по кредитам, полученным от «Кишлок курилиш банка», оплатить различные коммунальные платежи, услуги мобильных операторов, а также за городские телефоны, кабельное телевидение и услуги интернет-провайдеров.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели — клиенты «Кишлок курилиш банка» теперь смогут произвести безналичные платежи в пункте самообслуживания с помощью инфокиоска с клавиатурой, используя услугу «Интернет-банкинг» без посещения филиала банка.

Инфомонитор позволяет пользователям ознакомиться с последними новостями, презентациями и видеоматериалами о банковских услугах.

Также в ближайшие дни планируется запуск банкомата с функцией обмена иностранных валют в автоматизированном режиме.

В будущем «Кишлок курилиш банк» планирует открыть пункты самообслуживания, доступные в режиме 24/7, и в других регионах республики

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