Обнародована дата открытия новой магистральной дороги в Турции

20 сентября 2018 14:45 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Третий аэропорт в Стамбуле станет центром карго перевозок
Бизнес 19 сентября 17:55
Турецкие порты в августе приняли около 50 тысяч судов
Бизнес 18 сентября 10:50
Обнародован объем перевозок автомобилей за август судами Ro-Ro в Турции
Бизнес 18 сентября 10:06
В январе-июле 2018 года в территориальных водах Турции плавали свыше 3,5 млн американских судов
Бизнес 13 сентября 16:58
Обнародовано количество грузинских судов плавающих в территориальных водах Турции в январе-июле 2018 года
Бизнес 12 сентября 15:34
В январе-июле 2018 года в территориальных водах Турции плавали свыше 3,5 млн израильских судов
Бизнес 11 сентября 16:49
Лента новостей
Президент Южной Кореи надеется, что США возобновят переговоры с КНДР
Другие страны 15:29
Израиль заявил об обновлении ядерных объектов в ответ на угрозы Ирана
Израиль 15:27
На одной из улиц Баку обновляется дорожная разметка
Общество 15:11
Узбекистан может ужесточить правила беспошлинного ввоза товаров
Бизнес 15:10
Корейская компания поможет усовершенствовать контроль потребления электроэнергии в Узбекистане
Энергетика 15:06
Баня XIX века "Фантазия" - в Баку пройдет первый Европейский фестиваль (ВИДЕО, ФОТО)
Социум 15:03
Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно
Энергетика 15:02
Болгария заинтересована в создании специального экономического режима в Аляте
Энергетика 15:00
Доходы домохозяйств в Казахстане увеличились почти на 8%
Бизнес 14:58