Орхан Мамедов: Госструктуры в Азербайджане будут представлять предпринимателям услуги по принципу "единого окна"

20 сентября 2018 14:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана и Caspian European Club подписали меморандум о сотрудничестве.

Церемония подписания состоялась в четверг на VII Международном форуме Caspian Energy 2018.

Подписи под документом поставили исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев и председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов.

В ходе выступления на форуме Орхан Мамедов рассказал о задачах возглавляемой им структуры. Агентство, по его словам, будет тесно сотрудничать по всем направлениям с предпринимателями, инвесторами, госструктурами и международными организациями.

"С целью повышения роли малого и среднего предпринимательства в национальной экономике и доведения системы управления до современных требований, главой государства были подписаны соответствующие указы. В рамках задач, которые были поставлены перед нами этими документами, в настоящее время выполняется несколько стратегических инициатив", - сказал Мамедов.

Он также расказал о функциях создаваемых в стране Домов малого и среднего и бизнеса.

"В этих домах госструктуры по принципу "единого окна" будут представлять прозрачные и оперативные услуги. Будут обеспечены все меры по поддержке предпринимателей. В то же время в единой форме через электронную платформу будет обеспечено предоставление услуг. Уверен, что эти дома будут представлены как инновативный бренд страны", - отметил председатель правления Агентства.

(Автор: Илькин Шафиев)

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