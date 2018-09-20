Узбекистан рассчитывает на выход в Европу и Ближний Восток через БТК - премьер-министр

БАКУ /Trend/ - Узбекистан рассчитывает на скорейшее начало строительства железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-Китай с последующим выходом в рамках проекта «Восток-Запад» через железнодорожную магистраль Баку-Тбилиси-Карс в страны Южной и Восточной Европы, Ближнего Востока и к средиземноморским портам.

Об этом, как передают узбекские СМИ, заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во время открытия в Ташкенте международной конференции «Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности».

В ходе выступления премьер-министр озвучил предложения президента Узбекистана Шавката Мирзиёева странам Центральной Азии по развитию транспортных систем региона.

Арипов отметил, что согласно расчётам экспертов ООН в результате кооперации стран Центральной Азии региональный ВВП за 10 лет может вырасти как минимум в два раза.

«Мы в рамках Ашхабадского соглашения начали формировать субрегиональный транспортный коридор Россия-Казахстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман-Индия», – заявил Арипов.

Кроме того, по словам премьер-министра, важно вовлечь в транспортную интеграцию Афганистан.

«Железная дорога Хайратон-Мазари-Шариф и проектируемая магистраль Мазари-Шариф-Герат позволит сформировать новый транспортный коридор с выходом на иранские, пакистанские и индийские железные дороги и к портам Чахбахар и Гвадар в рамках проекта «Север-Юг»», – отметил глава правительства.

Отметим, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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