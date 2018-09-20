Фонд Гейдара Алиева и BP подписали меморандум о сотрудничестве по реализации совместных проектов (ФОТО) (версия 4)

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева и BP Azerbaijan в четверг подписали меморандум о сотрудничестве по реализации совместных проектов.

В церемонии подписания приняли участие исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров и региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

Во время встречи, проведенной между Фондом Гейдара Алиева и BP Azerbaijan, были обсуждены проекты, которые будут реализованы в Азербайджане, в том числе рассмотрена возможность сотрудничества в социальной, культурной, спортивной, экологической сферах, в областях образования, науки и техники.

Анар Алакбаров рассказал о поддержке, оказываемой функционирующим с 2004 года Фондом Гейдара Алиева государственной политике в социально-экономической, культурной сферах, о вкладе, вносимом в формирование гражданского общества. Директор Фонда отметил, что деятельность Фонда на международном уровне играет важную роль в жизни стран и граждан, а также в расширении двусторонних связей. Среди таких проектов он назвал недавнее открытие Центра скорой медицинской помощи, построенного при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Боснии и Герцеговине, проекты, реализуемые в Венгрии, а также проведение через несколько дней в Ватикане презентации, связанной с реставрацией катакомб в Риме.

Было также отмечено, что вместе с наиболее крупными, реализуемыми Фондом проектами - «Обновляющемуся Азербайджану – новую школу», «Поддержка образования», строительство Центра талассемии, успешно осуществляются проекты, связанные с поддержкой лиц с синдромом Дауна и нуждающимися в особой заботе, детьми, лишенными родительской опеки, а также проекты по популяризации истории и культуры Азербайджана.

«Символическое значение имеет совпадение подписания меморандума о сотрудничестве между Фондом Гейдара Алиева и компанией BP 20 сентября, с днем, когда 24 года назад был подписан «Контракта века». Отрадно, что в рамках крупных нефтяных проектов в Азербайджане BP расширяет свою деятельность в гуманитарной сфере в нашей стране и продолжает сотрудничество по меморандуму, подписанному с Фондом Гейдара Алиева, являющимся самой большой неправительственной организацией в регионе. Надеюсь, что подписанный между Фондом и BP меморандум будет успешно осуществляться по проектам не только в Баку, но и по нашим проектам в регионах», - сказал Анар Алакбаров.

Для компании BP честь работать в Азербайджане

Подчеркнув, что давно хотел посетить Центр Гейдара Алиева, Гэри Джонс сказал: «Очень удовлетворены подписанием меморандума о сотрудничестве в такой день - в День нефтяников Азербайджана и в день 24-й годовщины «Контракта века», являющегося первым нашим контрактом с Азербайджаном. Для BP честь работать в Азербайджане. Со дня подписания первого контракта компания BP плечом к плечу работает с отважными нефтяниками Азербайджана в нефтяной промышленности этой страны».

Гэри Джонс отметил, что за годы функционирования в Азербайджане представляемая им компания стала свидетелем успешного осуществления планов, дальновидно выдвинутых общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым. Так, эти стратегические планы умело осуществляются во имя интересов и будущего страны. Отметив, что в основе столь успешных проектов стоят такие факторы как развитие образования, культуры и забота о людях, Гэри Джонс высоко оценил деятельность Фонда Гейдара Алиева с этой точки зрения.

Гэри Джонс: Работы, проводимые Фондом Гейдара Алиева, - незаменимый вклад в будущее страны

«Компания BP высоко оценивает подписание этого меморандума, позволяющего помочь усилиям в создании светлого, устойчивого будущего в Азербайджане. Считаем, что работы, проводимые Фондом Гейдара Алиева, - незаменимый вклад в будущее страны. Работы, осуществляемые Фондом в культурной, образовательной, социальной сферах, а также в сфере окружающей среды, высоко оцениваются как в стране, так и в международном масштабе. За прошедшие 26 лет нашей деятельности в Азербайджане мы также приложили усилия для поддержки развития образования, усиления местного малого и среднего предпринимательства, развития спорта в стране и пропаганды культурного наследия. Надеемся, что подписанный меморандум предоставит нам возможность, как продолжительному надежному партнеру, вместе вносить больший вклад для этой прекрасной страны», - сказал региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

Цели меморандума - реализация в Азербайджане совместных проектов в сферах образования, культуры, здравоохранения и других

Отметим, что меморандум о сотрудничестве предусматривает реализацию проектов, представляющих взаимный интерес в сферах образования, культуры, здравоохранения и других в регионах, которые охватывают в Азербайджане нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южнокавказский трубопровод.

Эти проекты будут иметь характер поддержки развития различной инфраструктуры, в том числе строительство и восстановление зданий школ, реставрация и сохранение культурно-исторического наследия и развитие малого и среднего предпринимательства. Также будут осуществляться совместные проекты в экологической, спортивной, социальной и образовательной сферах, в том числе по развитию стартапов и различного профессионального творчества среди молодежи в регионах, просвещению детей и подростков, а также проекты, связанные с детьми, лишенными родительской опеки.

Гости также ознакомились с Музеем Гейдара Алиева и выставочными залами в Центре. Интересные проекты, представленные в Центре, и его архитектурный стиль вызвали у гостей большой интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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