Определено место открытия в Азербайджане первого центра устойчивого и оперативного соцобеспечения (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Первый центр устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) планируется открыть в Ясамальском районе Баку до конца текущего года.

Об этом на VII Международном форуме Caspian Energy 2018 в четверг сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Метин Керимли.

В начале августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по усовершенствованию управления в сферах занятости населения, труда, социальной защиты и обеспечения.

Согласно указу, при министерстве труда и социальной защиты населения создается юридическое лицо публичного права "Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения" (далее Агентство DOST).

Указом устанавливается, что Агентство будет управлять центрами “DOST”, указанными в части три этого указа, осуществлять контроль и оценку их деятельности; полномочия по утверждению устава и структуры Агентства, определению размера уставного фонда, а также по реорганизации и ликвидации будет осуществлять Президент Азербайджана, полномочия в отношении других вопросов - министерство труда и социальной защиты населения.

Также, согласно указу, создаются центры “DOST”, которые будут обеспечивать осуществление услуг в сфере занятости населения, труда, социальной защиты и обеспечения, а также в других сферах в соответствии с направлениями деятельности министерства труда и социальной защиты населения.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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