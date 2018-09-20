Надзорный орган огласил ожидания от страхового рынка Азербайджана в 2018 году (версия 2)

20 сентября 2018 16:57 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Сборы на страховом рынке Азербайджана в 2018 году могут превысить прошлогодний показатель, считает исполнительный директор Палаты надзора над финансовыми рынками страны Ибрагим Алышов.

"Если по итогам прошлого года сборы в страховом секторе Азербайджана составили почти 568 миллионов манатов, то уже по итогам восьми месяцев текущего года страховые компании собрали премий на 517 миллионов манатов. Это показывает, что рост страхового сектора страны продолжится и в 2018 году", - сказал Алышов на VII Международном форуме Caspian Energy 2018, проходящем в четверг в Баку.

Алышов добавил, что регулятор также надеется значительно увеличить долю страхового сектора в ВВП страны.

"Согласно стратегической дорожной карте по развитию финансовой сферы, доля страхового рынка в ВВП страны к 2020 году должна составить 1,6 процента. Мы успешно идем к данному показателю. Если по итогам прошлого года доля страхового сектора в ВВП составляла 0,9 процента, то по итогам семи месяцев текущего года этот показатель был равен уже 1,1 процента", - сказал Алышов.

Глава финрегулятора также отметил постепенное оживление в банковском секторе страны. По его словам, в текущем году банки Азербайджана начали постепенно восстанавливать кредитование и увеличивать капитал.

"За последний год объем банковских вкладов населения вырос на 16 процентов. Большая часть данных вкладов размещена в манатах. Уровень долларизации сократился с 66,7 процента на начало года до 63 процентов. С начала года банки выдали кредиты на сумму 3,7 миллиарда манатов, из которых два миллиарда пришлись на бизнес-кредиты. В капитал банковского сектора были осуществлены вливания на сумму 1,5 миллиарда манатов, из которых 348 миллионов манатов вложены с начала года", - сказал Алышов.

В Азербайджане действуют 21 страховая компания и 30 банков.

Официальный курс на 20 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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