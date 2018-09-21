В Стамбуле началось тестирование новых трамвайных линий

21 сентября 2018 09:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле приступили к тестированию новых трамвайных линий, сообщили Trend в пятницу в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Как отметили в министерстве, работы по тестированию новой трамвайной линии начались 21 сентября, и в этом процессе также примет участие министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан.

Согласно информации министерства, строительство новой трамвайной линии в Стамбуле позволит улучшить и расширить пассажироперевозки.
«Впоследствии в Турции также будут продолжены работы по усовершенствованию транспортной системы», - сказали в министерстве.

Отметим, что в пятницу в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции сообщили Trend что, в рамках усовершенствования транспортной системы Турции, министерство планирует внедрить новые системы.

Отметим, что впервые система общественного транспорта в Турции стала функционировать в 1927 году в Стамбуле, после чего в 1939 году в Стамбуле была проложена первая трамвайная линия.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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