ЕБРР поможет Узбекистану продать госдолю в Coca Cola Uzbekistan

21 сентября 2018 09:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поможет совместному предприятию Coca Cola Ichimligi Uzbekiston Ltd. с продажей государственной доли, сообщили в министерстве финансов Узбекистана.

Об этом стало известно по итогам встречи заместителя премьер-министра Узбекистана, министра финансов Джамшида Кучкарова с представителями Coca Cola (США) и Coca Cola Icecek (Турция).

Отметим, что в совместном предприятии Coca Cola Ichimligi Uzbekiston Ltd. 57,1 процента принадлежит государственной холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг», а 42.9 процента – The Coca Cola Export Corporation.

СП ООО Coca Cola Ichimligi Uzbekiston Ltd. осуществляет деятельность с 1993 года. На сегодняшний день СП владеет тремя заводами в Узбекистане, находящимися в Ташкенте, Намангане и Ургенче. На заводах функционируют десять производственных линий, на которых производится девять видов прохладительных напитков под торговыми марками Coca Cola, Fanta, Sprite, Bonaqua и Fuse Tea.

Coca Cola Ichimligi Uzbekiston Ltd. является единственным предприятием пищевой промышленности в Узбекистане, обладающим четырьмя международными сертификатами качества ISO.

Отметим, что в период с 1992 по 2010 годы ЕБРР инвестировал 894 миллиона евро в 54 проекта в Узбекистане. В результате возобновления отношений по итогам произошедших в стране значительных изменений к концу 2017 года банк, впервые после семилетнего перерыва, подписал соглашения по шести новым проектам в стране на общую сумму свыше 153 миллионов евро.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан и Китай намерены увеличить товарооборот в 7 с лишним раз
Бизнес 09:52
"Узбекские авиалинии" и Korean Air расширяют сотрудничество
Туризм 09:30
Глава МИД Японии обсудил с госсекретарем США ситуацию вокруг КНДР
Другие страны 09:19
Ассанж поставил условие для сотрудничества с Британией
Другие страны 08:40
Reuters: семь человек пострадали в результате стрельбы в Сиракьюсе
США 07:53
США ввели санкции против Китая
США 04:32
Лента новостей
В Греции 27 человек умерли от лихорадки Западного Нила
Европа 10:14
Официальный курс маната к мировым валютам на 21 сентября
Бизнес 10:09
Президент Ильхам Алиев принимает участие в торжественном заседании по случаю 100-летия парламента Азербайджана
Политика 10:06
Золотые и серебрянные слитки в Азербайджане продолжают дорожать
Бизнес 10:04
В Азербайджане свыше 100 человек пострадали от укусов змей, скорпионов и пауков
Общество 10:02
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции около 90 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:58
Узбекистан и Китай намерены увеличить товарооборот в 7 с лишним раз
Бизнес 09:52
Я вернулся на Родину стихами: поэт из Израиля, влюбленный в Азербайджан (ФОТО)
Культура 09:47
Израиль передал России данные о крушении Ил-20‍
Израиль 09:41