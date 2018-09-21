ЕБРР поможет Узбекистану продать госдолю в Coca Cola Uzbekistan

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поможет совместному предприятию Coca Cola Ichimligi Uzbekiston Ltd. с продажей государственной доли, сообщили в министерстве финансов Узбекистана.

Об этом стало известно по итогам встречи заместителя премьер-министра Узбекистана, министра финансов Джамшида Кучкарова с представителями Coca Cola (США) и Coca Cola Icecek (Турция).

Отметим, что в совместном предприятии Coca Cola Ichimligi Uzbekiston Ltd. 57,1 процента принадлежит государственной холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг», а 42.9 процента – The Coca Cola Export Corporation.

СП ООО Coca Cola Ichimligi Uzbekiston Ltd. осуществляет деятельность с 1993 года. На сегодняшний день СП владеет тремя заводами в Узбекистане, находящимися в Ташкенте, Намангане и Ургенче. На заводах функционируют десять производственных линий, на которых производится девять видов прохладительных напитков под торговыми марками Coca Cola, Fanta, Sprite, Bonaqua и Fuse Tea.

Coca Cola Ichimligi Uzbekiston Ltd. является единственным предприятием пищевой промышленности в Узбекистане, обладающим четырьмя международными сертификатами качества ISO.

Отметим, что в период с 1992 по 2010 годы ЕБРР инвестировал 894 миллиона евро в 54 проекта в Узбекистане. В результате возобновления отношений по итогам произошедших в стране значительных изменений к концу 2017 года банк, впервые после семилетнего перерыва, подписал соглашения по шести новым проектам в стране на общую сумму свыше 153 миллионов евро.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.