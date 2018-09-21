Золотые и серебрянные слитки в Азербайджане продолжают дорожать

БАКУ /Trend/ - В пятницу цены на банковские металлы в Азербайджане продолжили рост, начавшийся во вторник, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота 21 сентября подорожала по сравнению с четвергом на 6,4515 маната, составив 2056,014 маната, серебра - на 0,0974 маната, до 24,454 маната, платины – на 18,6915 маната, до 1421,693 маната, палладия – на 22,865 маната, до 1790,695 маната.
|
Название
|
21.09.18
|
20.09.18
|
Золото
|
XAU
|
2056,014
|
2049,5625
|
Серебро
|
XAG
|
24,454
|
24,3566
|
Платина
|
XPT
|
1421,693
|
1403,0015
|
Палладий
|
XPD
|
1790,695
|
1767,83
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
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