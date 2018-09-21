Золотые и серебрянные слитки в Азербайджане продолжают дорожать

БАКУ /Trend/ - В пятницу цены на банковские металлы в Азербайджане продолжили рост, начавшийся во вторник, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 21 сентября подорожала по сравнению с четвергом на 6,4515 маната, составив 2056,014 маната, серебра - на 0,0974 маната, до 24,454 маната, платины – на 18,6915 маната, до 1421,693 маната, палладия – на 22,865 маната, до 1790,695 маната.

Название 21.09.18 20.09.18 Золото XAU 2056,014 2049,5625 Серебро XAG 24,454 24,3566 Платина XPT 1421,693 1403,0015 Палладий XPD 1790,695 1767,83

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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