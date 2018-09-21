Узбекистан является ключевой страной для ИБР - президент банка

21 сентября 2018 10:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 20 сентября, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял президента Исламского банка развития Бандара Хаджара, прибывшего в страну во главе делегации ведущих арабских фондов Координационной группы, передаёт "Газета.uz".

Глава государства отметил, что на сегодняшний день портфель взаимовыгодного сотрудничества Узбекистана с группой ИБР включает проекты в различных отраслях экономики с привлечением льготного финансирования на сумму 1,9 миллиарда долларов.

Они охватывают такие сферы, как модернизация дорожно-транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, жилищное строительство в сельской местности, развитие системы питьевого водоснабжения, здравоохранения и образования, поддержка субъектов предпринимательства и другие.

В ходе беседы рассмотрены перспективы расширения практического сотрудничества с ИБР.

Подчёркнуты огромный потенциал и, главное, взаимное стремление и далее укреплять сотрудничество, о чём свидетельствует Стратегия партнёрства между Исламским банком развития и Республикой Узбекистан на 2018-2021 годы объёмом 1,3 миллиарда долларов, подписанная накануне в рамках проведения «Дня Группы ИБР» в Ташкенте.

Хаджар отметил, что для Группы ИБР Узбекистан является ключевым партнёром в регионе.

Он дал высокую оценку проводимым в Узбекистане масштабным преобразованиям, подчеркнув, что Банк готов расширять всемерную поддержку реформ в стране и углублять взаимовыгодное сотрудничество.

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