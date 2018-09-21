Стала известна дата внедрения в Узбекистане бесконтактных платёжных карт

БАКУ /Trend/ - Первые бесконтактные платёжные карты в Узбекистане должны быть выпущены к 1 января 2020 года, передают в пятницу узбекские СМИ со ссылкой на постановление президента.

Центральному банку и коммерческим банкам Узбекистана поручено до 1 марта 2020 года обеспечить установку по всей стране банковских терминалов, которые будут иметь возможность принимать бесконтактные платежи (NFC). Также, к этому же времени должна быть запущена система бесконтактной оплаты с помощью мобильных телефонов и других устройств.

В дополнение к этому, к 1 августа 2019 года должна быть разработана стандартизированная и универсальная система оплаты по QR-кодам, а к 1 февраля 2020 года – внедрён сервис виртуальных карт, привязанных к основной карте в мобильных приложениях банков и платежных систем.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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