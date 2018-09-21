Стала известна дата внедрения в Узбекистане бесконтактных платёжных карт

21 сентября 2018 11:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первые бесконтактные платёжные карты в Узбекистане должны быть выпущены к 1 января 2020 года, передают в пятницу узбекские СМИ со ссылкой на постановление президента.

Центральному банку и коммерческим банкам Узбекистана поручено до 1 марта 2020 года обеспечить установку по всей стране банковских терминалов, которые будут иметь возможность принимать бесконтактные платежи (NFC). Также, к этому же времени должна быть запущена система бесконтактной оплаты с помощью мобильных телефонов и других устройств.

В дополнение к этому, к 1 августа 2019 года должна быть разработана стандартизированная и универсальная система оплаты по QR-кодам, а к 1 февраля 2020 года – внедрён сервис виртуальных карт, привязанных к основной карте в мобильных приложениях банков и платежных систем.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
GM Uzbekistan продала 100 автомобилей "под открытым небом"
Бизнес 11:15
Узбекистан является ключевой страной для ИБР - президент банка
Бизнес 10:52
Cargolux заинтересован в грузоперевозках через центр логистики «Навои» в Узбекистане
Бизнес 10:37
АБР подтвердил поддержку программы развития и реформ Узбекистана
Бизнес 10:23
Узбекистан и Китай намерены увеличить товарооборот в 7 с лишним раз
Бизнес 09:52
ЕБРР поможет Узбекистану продать госдолю в Coca Cola Uzbekistan
Бизнес 09:31
Лента новостей
Азербайджанский телеканал привлек дополнительный льготный кредит
ИКТ 11:53
SOCAR о дальнейших планах по перспективной структуре «Гошадаш»
Энергетика 11:43
Китай сделал США представление из-за санкций
Китай 11:34
Учился на врача, но поступил в БВШН и стану инженером – студент первого курса Высшей школы нефти (ФОТО)
Общество 11:27
Мексика с интересом изучает судебный опыт европейских стран (ФОТО)
Общество 11:25
Оглашена дата завершения строительства первой в Азербайджане плавучей солнечной электростанции (Эксклюзив)
Энергетика 11:21
В ходе широкомасштабных учений ВС Азербайджана провели боевые стрельбы в ночное время (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 11:18
GM Uzbekistan продала 100 автомобилей "под открытым небом"
Бизнес 11:15
Азербайджанский NIKOIL | Bank объявил о запуске нескольких кредитных акций
Бизнес 11:11