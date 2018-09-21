В Ташкенте завершён проект по внедрению электронных проездных карт

21 сентября 2018 12:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания «Тошшахартрансхизмат» (Ташкентская транспортная служба) сообщила о завершении пилотного проекта по внедрению электронных проездных карт в общественном транспорте, который осуществлялся с июня, передаёт "Газета.uz".

С 20 сентября в пунктах продажи проездных реализуются только бумажные проездные карточки. Электронные (пластиковые) проездные будут действовать до конца месяца.

До конца года компания планирует начать внедрение полноценной автоматизированной системы оплаты проезда. Как говорится в сообщении на сайте «Тоххашартрансхизмат», ведутся переговоры с поставщиками таких систем из Южной Кореи, Сингапура, России, Беларуси, Японии и других стран.

28 августа на совещании президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг критике тот факт, что в Ташкенте внедрение системы электронной оплаты за проезд тормозится уже третий год. Он поручил разработать концепцию кардинального обновления системы пассажирского транспорта в столице.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Beeline осуществит первое публичное тестирование сетей 5G в Узбекистане
ИКТ 12:27
Стала известна дата внедрения в Узбекистане бесконтактных платёжных карт
Бизнес 11:51
GM Uzbekistan продала 100 автомобилей "под открытым небом"
Бизнес 11:15
Узбекистан является ключевой страной для ИБР - президент банка
Бизнес 10:52
Cargolux заинтересован в грузоперевозках через центр логистики «Навои» в Узбекистане
Бизнес 10:37
АБР подтвердил поддержку программы развития и реформ Узбекистана
Бизнес 10:23
Лента новостей
В Иране опровергли сообщения о том, что Роухани запросил встречу с Трампом
Политика 13:29
В Азербайджане снизился интерес к руководящим должностям госслужбы - Малейка Аббасзаде
Общество 13:15
Дональд Трамп: В ближайшие месяцы открываются возможности для урегулирования карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 13:10
Глава Туркменистана примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Туркменистан 12:59
TetraPak расширяет свое присутствие на туркменском рынке
Бизнес 12:54
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Великого национального собрания Турции (ФОТО)
Политика 12:54
Креатив, романтика и дерзость Неделя моды в Лондоне (ФОТО)
Стиль 12:51
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генсека НАТО (ФОТО)
Политика 12:42
Сотрудничество с европейской хартией сулит большую выгоду для Азербайджана - экс-глава SOCAR
Энергетика 12:29