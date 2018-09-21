В Ташкенте завершён проект по внедрению электронных проездных карт

БАКУ /Trend/ - Компания «Тошшахартрансхизмат» (Ташкентская транспортная служба) сообщила о завершении пилотного проекта по внедрению электронных проездных карт в общественном транспорте, который осуществлялся с июня, передаёт "Газета.uz".

С 20 сентября в пунктах продажи проездных реализуются только бумажные проездные карточки. Электронные (пластиковые) проездные будут действовать до конца месяца.

До конца года компания планирует начать внедрение полноценной автоматизированной системы оплаты проезда. Как говорится в сообщении на сайте «Тоххашартрансхизмат», ведутся переговоры с поставщиками таких систем из Южной Кореи, Сингапура, России, Беларуси, Японии и других стран.

28 августа на совещании президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг критике тот факт, что в Ташкенте внедрение системы электронной оплаты за проезд тормозится уже третий год. Он поручил разработать концепцию кардинального обновления системы пассажирского транспорта в столице.

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