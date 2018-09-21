Великобритания готова поддержать реформы в Узбекистане любыми способами

21 сентября 2018 16:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Главный исполнительный директор UK Export Finance (UKEF) Луис Тейлор совершил свой первый рабочий визит в Узбекистан в период с 18 по 21 сентября, сообщает корреспондент "Подробно.uz".

Основной целью визита было продвижения торговых отношений между Великобританией и Узбекистаном. В начале этого года UKEF подписал меморандум о взаимопонимании с "Узбекнефтегазом".

В ходе своего визита Тейлор встретился с заместителем председателя Государственного комитета по инвестициям Шухратом Вафаевым, первым заместителем председателя правления "Узбекнефтегаза" Улугбеком Саидовым, заместителем министра здравоохранения Гульнарой Урмановой и другими официальными лицами республики.

Луис Тейлор также провел встречи с британскими компаниями, работающими в Узбекистане и узбекскими коммерческими структурами.

"Мне очень понравился мой первый визит в Узбекистан. Мы обсудили ряд вопросов, включая экономические реформы и иностранные инвестиции. Я особенно впечатлен темпами и амбициями проводимых реформ, и Великобритания готова поддержать данные инициативы любыми способами", – отметил Тейлор.

UKEF является британским агентством по экспортным кредитам с целью оказания поддержки британским экспортерам и их покупателям по всему миру. UKEF может помочь покупателям и спонсорам проектов в Узбекистане получить доступ к привлекательным финансам для совершения закупок в Великобритании, с возможностью предоставления примерно 1,6 млрд фунтов стерлингов в поддержку рынка.

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