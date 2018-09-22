Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

22 сентября 2018 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

10 сентября

1,7

17 сентября

1,7

11 сентября

1,7

18 сентября

1,7

12 сентября

1,7

19 сентября

1,7

13 сентября

1,7

20 сентября

1,7

14 сентября

1,7

21 сентября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0243 маната (1,2 процента). Средневзвешенный курс составил 1,98762 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

10 сентября

1,963

17 сентября

1,9781

11 сентября

1,9722

18 сентября

1,9876

12 сентября

1,9699

19 сентября

1,9848

13 сентября

1,9762

20 сентября

1,9852

14 сентября

1,9883

21 сентября

2,0024

Средний курс за неделю

1,97392

Средний курс за неделю

1,98762

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0006 маната (2,4 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02526 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

10 сентября

0,0243

17 сентября

0,025

11 сентября

0,0241

18 сентября

0,0249

12 сентября

0,0245

19 сентября

0,0253

13 сентября

0,0247

20 сентября

0,0255

14 сентября

0,0248

21 сентября

0,0256

Средний курс за неделю

0,02448

Средний курс за неделю

0,02526

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0003 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,27104 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

10 сентября

0,2649

17 сентября

0,2757

11 сентября

0,2623

18 сентября

0,2688

12 сентября

0,2644

19 сентября

0,2664

13 сентября

0,2678

20 сентября

0,2716

14 сентября

0,2773

21 сентября

0,2727

Средний курс за неделю

0,26734

Средний курс за неделю

0,27104

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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