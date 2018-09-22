Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 10 сентября 1,7 17 сентября 1,7 11 сентября 1,7 18 сентября 1,7 12 сентября 1,7 19 сентября 1,7 13 сентября 1,7 20 сентября 1,7 14 сентября 1,7 21 сентября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0243 маната (1,2 процента). Средневзвешенный курс составил 1,98762 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 10 сентября 1,963 17 сентября 1,9781 11 сентября 1,9722 18 сентября 1,9876 12 сентября 1,9699 19 сентября 1,9848 13 сентября 1,9762 20 сентября 1,9852 14 сентября 1,9883 21 сентября 2,0024 Средний курс за неделю 1,97392 Средний курс за неделю 1,98762

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0006 маната (2,4 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02526 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 10 сентября 0,0243 17 сентября 0,025 11 сентября 0,0241 18 сентября 0,0249 12 сентября 0,0245 19 сентября 0,0253 13 сентября 0,0247 20 сентября 0,0255 14 сентября 0,0248 21 сентября 0,0256 Средний курс за неделю 0,02448 Средний курс за неделю 0,02526

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0003 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,27104 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 10 сентября 0,2649 17 сентября 0,2757 11 сентября 0,2623 18 сентября 0,2688 12 сентября 0,2644 19 сентября 0,2664 13 сентября 0,2678 20 сентября 0,2716 14 сентября 0,2773 21 сентября 0,2727 Средний курс за неделю 0,26734 Средний курс за неделю 0,27104

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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