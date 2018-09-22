Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
10 сентября
|
1,7
|
17 сентября
|
1,7
|
11 сентября
|
1,7
|
18 сентября
|
1,7
|
12 сентября
|
1,7
|
19 сентября
|
1,7
|
13 сентября
|
1,7
|
20 сентября
|
1,7
|
14 сентября
|
1,7
|
21 сентября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0243 маната (1,2 процента). Средневзвешенный курс составил 1,98762 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
10 сентября
|
1,963
|
17 сентября
|
1,9781
|
11 сентября
|
1,9722
|
18 сентября
|
1,9876
|
12 сентября
|
1,9699
|
19 сентября
|
1,9848
|
13 сентября
|
1,9762
|
20 сентября
|
1,9852
|
14 сентября
|
1,9883
|
21 сентября
|
2,0024
|
Средний курс за неделю
|
1,97392
|
Средний курс за неделю
|
1,98762
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0006 маната (2,4 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02526 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
10 сентября
|
0,0243
|
17 сентября
|
0,025
|
11 сентября
|
0,0241
|
18 сентября
|
0,0249
|
12 сентября
|
0,0245
|
19 сентября
|
0,0253
|
13 сентября
|
0,0247
|
20 сентября
|
0,0255
|
14 сентября
|
0,0248
|
21 сентября
|
0,0256
|
Средний курс за неделю
|
0,02448
|
Средний курс за неделю
|
0,02526
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0003 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,27104 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
10 сентября
|
0,2649
|
17 сентября
|
0,2757
|
11 сентября
|
0,2623
|
18 сентября
|
0,2688
|
12 сентября
|
0,2644
|
19 сентября
|
0,2664
|
13 сентября
|
0,2678
|
20 сентября
|
0,2716
|
14 сентября
|
0,2773
|
21 сентября
|
0,2727
|
Средний курс за неделю
|
0,26734
|
Средний курс за неделю
|
0,27104
(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli
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