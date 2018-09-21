Азербайджан и Беларусь будут развивать сотрудничество в сфере медицины и фармации

Азербайджан и Беларусь планируют активизировать научно-техническое и инновационное взаимодействие по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере медицины и фармации, информационных технологий, биотехнологий, машиностроения и нанотехнологий. Об этом, как сообщает БЕЛТА, в пятницу шла речь на заседании совместной белорусско-азербайджанской рабочей группы по научно-техническому сотрудничеству под руководством первого заместителя председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Андрея Косовского и вице-президента Национальной академии наук Азербайджана Ибрагима Гулиева.

Стороны также обсудили вопросы реализации программы научно-технического сотрудничества до 2019 года, ход выполнения совместных научных проектов, в том числе по линии Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси и Национальной академии наук Азербайджана. В июле 2017 года ГКНТ Беларуси и НАН Азербайджана провели первый конкурс совместных научно-технических проектов на 2018-2019 годы по аграрным, биомедицинским и фармакологическим направлениям. Проекты прошли процедуру согласования и выполняются в соответствии с календарным планом.

Белорусско-азербайджанское научно-техническое сотрудничество осуществляется в соответствии с соглашением между правительствами двух стран от 3 июня 2010 года.



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