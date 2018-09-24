В Узбекистане будет упрощён порядок определения субъектов малого и среднего бизнеса

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане с 2019 года будет упрощён порядок законодательного определения и классификации субъектов малого и среднего бизнеса, передают узбекские СМИ со ссылкой на проект указа главы государства.

В соответствии с предложением Министерства экономики Узбекистана, которое выступает разработчиком документа, к малому и среднему бизнесу будут относиться индивидуальные предприниматели; микрофирмы со среднегодовой численностью работников не более двадцати пяти человек; малые предприятия со среднегодовой численностью работников не более ста человек; а также средние предприятия со среднегодовой численностью работников не более двухсот пятидесяти человек.

Кроме того, с 1 января 2019 года планируется отменить ряд требования для микрофирм в сфере ведения бухгалтерского учёта и предоставления финансовой отчетности.

Документ также предусматривает, что Государственный налоговый комитет совместно с министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана разработают и разместят на Едином портале интерактивных государственных услуг систему «виртуальный налоговый консультант».

Система предоставит возможность в интерактивном режиме представлять информацию о режиме налогообложения с учетом всех налоговых и таможенных льгот и других преференций в зависимости от организационно-правовой формы субъекта предпринимательства, региона и отрасли осуществления его деятельности, предполагаемых объемов инвестиций, сроков реализации инвестиционных проектов, а также создаваемых новых рабочих мест.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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