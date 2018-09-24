Стоимость банковских металлов в Азербайджане снизилась

БАКУ /Trend/ - В понедельник цены на банковские металлы в Азербайджане снизились после недельного роста, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота 24 сентября понизилась по сравнению с пятницей прошлой недели на 20,91 маната, составив 2035,104 маната, серебра - на 0,2624 маната, до 24,1916 маната, платины – на 18,003 маната, до 1403,69 маната, палладия – на 11,9425 маната, до 1778,7525 маната.
|
Название
|
24.09.18
|
21.09.18
|
Золото
|
XAU
|
2035,104
|
2056,014
|
Серебро
|
XAG
|
24,1916
|
24,454
|
Платина
|
XPT
|
1403,69
|
1421,693
|
Палладий
|
XPD
|
1778,7525
|
1790,695
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
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