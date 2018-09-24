Проект госбюджета Азербайджана на 2019 г. направлен в Кабмин (Версия 2)

24 сентября 2018 15:23 (UTC+04:00)

Добавлены подробности: Первая версия в 11:30

БАКУ /Trend/ - Проекты государственного и сводного бюджета Азербайджана, а также прогнозы по показателям сводного бюджета страны на последующие три года направлены в Кабинет министров.

Об этом в понедельник на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал председатель комитета, депутат Зияд Самедзаде.

Кабинет министров должен обсудить проект госбюджета и направить документ на рассмотрение Президента Азербайджана.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджана в январе-июле 2018 года составили 12 078,1 миллиона манатов, что на 28,4 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. Расходы по сравнению с семью месяцами 2017 года выросли на 19,3 процента, до 11 649,3 миллиона манатов. За отчетный период госбюджет был исполнен с профицитом в 428,8 миллиона манатов.

Напомним, что прогнозы по доходам госбюджета на 2018 год утверждены на уровне 22 110 миллионов манатов, расходам - 23 061 миллион манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется на уровне 951 миллион манатов, что составляет 1,3 процента от ожидаемого в 2018 году ВВП Азербайджана.

Официальный курс на 24 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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