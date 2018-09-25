БАКУ /Trend/ - Назначен новый вице-президент Ассоциации банков Азербайджана.

Решение о назначении было принято в ходе заседания Президиума Ассоциации в расширенном составе, говорится в сообщении Ассоциации банков Азербайджана.

Согласно сообщению, Халида Ахадова, занимавшего пост вице-президента Ассоциации банков Азербайджана заменил исполняющий обязанности председателя правления ОАО «Международный банк Азербайджана» Аббас Ибрагимов.

В ходе заседания была создана соответствующая Рабочая группа для разработки адресованных Ассоциации со стороны банков предложений по повышению возможностей финансового посредничества банков.

Также на заседании был назначен председатель «Экспертной группы по Управлению рисками». Председателем экспертной группы был назначен заместитель председателя правления ОАО «Международный банк Азербайджана» Агшин Амиров. Цель создания экспертной группы изучение новых вызовов и передового опыта в области управления рисками, исследование возможностей применения этого опыта в местной банковской системе, усиление взаимного сотрудничества с регулирующими органами и органами по надзору и так далее.

Помимо этого, был назначен председатель «Экспертной группы по финансированию торговли и проектов». Цель создания группы – анализ соответствия законодательства Азербайджана по аккредитивам, гарантиям, инкассо и по другим операциям с требованиями международного законодательства, обсуждение потенциальных проблем в области указанных банковских услуг. Группе также предстоит исследовать возможность применения международных стандартов в указанной сфере и предоставить соответствующие предложения в ходе внесения изменений в нормативные акты со стороны органов, осуществляющих регулирование банковской деятельности в стране, и так далее.

Отметим, что председателем экспертной группы назначен директор департамента развития корпоративного бизнеса ОАО «Банк ВТБ (Азербайджан)» Ясин Джалилов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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