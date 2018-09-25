Банк ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по депозитам

25 сентября 2018 16:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по депозитам «Универсальный», «Выгодный» и «Свободный». Доходность по вкладам увеличилась на 1,4 процентного пункта.

Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, теперь максимальная ставка по вкладу «Универсальный» с возможностью пополнения составляет 9 процентов годовых в манатах и 1,9 процентов - в долларах США. По депозиту «Выгодный», открытому в долларах США, - 2,3 процента, в манатах – 10,5 процента. Минимальная сумма размещения по обоим предложениям составляет 100 манатов (или эквивалент в иностранной валюте).

Вклад «Свободный» позволяет разместить средства по ставке 2,5 процента в манатах и 0,5 процента - в долларах США. Минимальная сумма депозита – 50 манатов (или эквивалент в иностранной валюте). Преимуществом этого депозита является возможность пополнять и досрочно снять вклад.

По желанию клиента начисленные проценты могут быть переведены на банковскую карту или текущий счет и выплачиваться на ежемесячной основе или в конце срока депозита.

При открытии вклада клиент бесплатно получает пластиковую карту для снятия начисленных процентов, услугу SMS-уведомления, а также подключается к интернет- и мобильному банкингу.

Кроме того, вкладчики ВТБ (Азербайджан) могут воспользоваться выгодными условиями по кредитам – банк предлагает им продукт «Кредит под залог депозита». Его процентная ставка равна ставке депозита + 3%, минимальная сумма составляет 700 манатов (или эквивалент в иностранной валюте).

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