АБР сохранил прогнозы по росту экономики Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Рост экономики Азербайджана в 2018 году составит 1,7 процента, в 2019 году – два процента, следует из обновленного отчета Азиатского банка развития (АБР), опубликованного в среду.

Банк сохранил без изменений прогнозы по росту экономики страны по сравнению с предыдущим отчетом.

Согласно документу, в январе-июне 2018 года экономика Азербайджана выросла на 1,3 процента, в то время как в аналогичный период прошлого года было зафиксировано сокращение ВВП на 1,3 процента. Авторы отчета подчеркивают, что рост за первые шесть месяцев этого года был обеспечен за счет увеличения всех секторов экономики.

Так, например, по сравнению с шестью месяцеами прошлого года в первой половине 2018 года нефтяной сектор вырос на 0,1 процента, ненефтяной - на два процента. Промышленный сектор Азербайджана увеличился на 1,2 процента, сфера сельского хозяйства - на 7,6 процента, в основном, благодаря расширения хлопководства в стране.

Также банк улучшил прогноз по профициту счета текущих операций платежного баланса с 6,9 до 7,9 процента ВВП в 2018 году, с 6,2 до 10,9 процента ВВП в 2019 году.

Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.

С 2003 года банк одобрил выделение Азербайджану кредитов на сумму свыше четырех миллиардов долларов на реализацию более чем 30 проектов в государственном и частном секторах. Сумма технической помощи, предоставленной банком Азербайджану, составляет почти 30 миллионов долларов.

(Автор: Талех Мурсагулов)

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