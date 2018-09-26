АБР: Благодаря стабильности нацвалюты Азербайджана инфляция в 2018 году в Центральной Азии снизится

26 сентября 2018 13:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Благодаря стабильности национальной валюты Азербайджана прогноз по инфляции по Центральной Азии на 2018 год снижен на 0,1 процента до 8,4 процента. Об этом говорится в обновленном отчете Азиатского банка развития (АБР), опубликованном в среду.

В отчете АБР отмечается, что прогноз по инфляции в Азербайджане за 2018 год снижен до 4,5 процента с семи процентов, а за 2019 год - с восьми до пяти процентов.

Авторы отчета подчеркивают, что в первой половине 2018 года инфляция в Азербайджане и Кыргызстане оказалась самой низкой в регионе Центральной Азии.

Среднегодовая инфляция в Азербайджана за январь-июнь 2018 года упала до трех процентов по сравнению с 13,9 процента, зафиксированными в аналогичный период прошлого года. Цены на продовольственные товары выросли на три процента, на непродовольственные товары – на три процента, на услуги - на 2,4 процента.

Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.

С 2003 года банк одобрил выделение Азербайджану кредитов на сумму свыше четырех миллиардов долларов на реализацию более чем 30 проектов в государственном и частном секторах. Сумма технической помощи, предоставленной банком Азербайджану, составляет почти 30 миллионов долларов.

(Автор: Талех Мурсагулов)

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