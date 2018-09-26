Госкомтаможни Азербайджана проводит тренинг для представителей СМИ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается тренинг на тему «Таможенные реформы и модернизация», проводимый Государственным таможенным комитетом для представителей СМИ, говорится в четверг в сообщении Комитета.

На тренинге выступили с презентациями сотрудники Главного управления организации таможенного контроля и упрощения торговли Госкомитета – начальник отдела управления таможенными процедурами Эльчин Рустамов, начальник отдела транзитных операций Фарид Велиев и начальник отдела по работе с участниками внешней торговли Махмуд Нуриев.

Участники тренинга смогли ознакомиться с такими темами, как «Новшества в таможенном контроле по упрощению торговли», «Системы пропуска «Зеленый выход» и «Красный выход», предусмотренные для пассажиров», «Отношения с другими лицами таможенных органов; таможенное представительство, таможенный перевозчик, институт полномочного экономического оператора».

Во второй половине дня участники тренинга посетят таможенный пост «Самур», расположенный на границе с Россией. Представители прессы смогут применить полученные знания на практике.

Напомним, что тренинг, начавший 25 сентября, продлится до 29 сентября

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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