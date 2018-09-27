Chevrolet Cobalt стал наиболее реализуемым автомобилем в Узбекистане

27 сентября 2018 09:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания GM Uzbekistan со 2 по 23 сентября в рамках программы «Автосалоны под открытым небом» продала по Узбекистану 528 автомобилей, передаёт "UzDaily.uz".

Самым реализуемым автомобилем GM Uzbekistan по акции «Автосалоны под открытым небом» стал Chevrolet Cobalt.

Самыми активными городами по продажам стали Ташкент, Бухара, Наманган, Коканд и Фергана.

Напоним, что все автомобили в «Автосалонах под открытым небом» доступны по акции «Автомобиль за 45 минут!», подразумевающей осуществление всех операций по приобретению и оформлению автомобиля в течение 45 минут

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