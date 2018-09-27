Азербайджанский Unibank предлагает кредиты с комиссией в 0%

БАКУ /Trend/ - Unibank проводит трехдневную кредитную кампанию с 0% комиссией для всех вне зависимости от сферы деятельности. Каждый, кто имеет официальную прибыль может получить кредит до 20 000 в Unibank.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, 27, 28 и 29 сентября кредиты будут выдаваться без комиссии. Обращайтесь в Unibank, чтобы воспользоваться акцией!

Теперь получение кредита в Unibank дает вам особые преимущества:

- 0% комиссии;

- нет взноса за страхование;

- не требуется поручитель;

- возможность выбирать дату оплаты кредита;

- кредит до 20 000 манат всем, у кого есть официальный доход;

- максимальный срок кредита - до 48 месяцев;

- минимальная ежемесячная оплата начинается от 19 манат;

- оформление кредита за короткий промежуток времени;

Вы можете подать заявку на получение кредита, не приходя в банк:

- написав на whatsapp 050 778 8117;

- позвонив на информационный центр 117;

- обратившись онлайн с помощью Unibank Mobile или с сайта unibank.az (http://go.unibank.az/2FcSiNh ) или же обратившись в филиалы Unibank

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank располагает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни без обеденного перерыва с 09:00 до 17:00. Также нижеследующие филиалы Unibank оказывают услуги клиентам и в субботу с 10.00 до 14.00:

Абшеронские филиалы: 15-ый филиал (рядом с парком им. С.Вургуна); 14-ый филиал (Бешмертебе); 13-ый филиал (“Иншаатчылар”); 9-ый филиал (ASAN 1 Kommunal); “Гянджлик”; “Нариманов”; “Аджеми”; “Нефтчиляр”; 10-ый филиал (“Ахмедлы”); 19-ый филиал (“Бакиханов”); 17-ый филиал (“Сахиль”); “Мярдякан”, “Хырдалан”; “Сумгайыт”.

Региональные филиалы: “Гянджа”; “Барда”; “Кяпяз”; “Мингячевир”; “Товуз”; “Губа”; ”Шамкир”; “Шеки”.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az ).

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