Азербайджан расширит число винных, торговых и чайных домов в РФ – министр (версия 2)

27 сентября 2018 14:51 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен открыть торговые, винные и чайные дома в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Астрахани.

Об этом сказал в четверг министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на расширенном заседании азербайджано-российского и российско-азербайджанского деловых советов в рамках IX азербайджано-российского межрегионального форума.

По словам министра, открытие торговых домов одна из комплексных мер для диверсификации взаимного товарооборота с Россией. Среди других мер министр назвал открытие Делового центра Азербайджана в Астрахани, открытие представительства Российского экспортного центра в Баку, осуществление взаимных торговых миссий и участие на различных выставках.

В целом, продолжил Мустафаев, спектр взаимодействий между Азербайджаном и Россией достаточно обширный.

«Имеются широкие перспективы в сферах промышленности, энергетики, туризма, сельского хозяйства, транспорта, информационных технологий и многих других направлений», - сказал министр.

В Баку в четверг проходит IX Азербайджано-российский межрегиональный форум. Мероприятие направлено на развитие торгово-экономических и гуманитарных связей между регионами двух стран и станет площадкой для совместной работы России и Азербайджана, в том числе профильных министров, чрезвычайных и полномочных послов двух стран, делового сообщества и экспертов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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