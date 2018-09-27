Деловые советы Азербайджана и России подписали соглашение о сотрудничестве (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Деловые советы Азербайджана и России подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ на полях проходящего в четверг в Баку IX Азербайджано-российского межрегионального форума подписали председатели Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского деловых советов Самед Гурбанов и Алексей Репик.

Как сказал журналистам после подписания председатель Российско-азербайджанского делового совета Алексей Репик, одна из задач соглашения заключается в том, чтобы получить формальную возможность представлять друг друга на своих домашних рынках и помогать решать те задачи, которые, например, появляются у азербайджанских партнеров в РФ.

Документ, отметил он, является институциональной рамкой, которая создает новый системный формат диалогу между странами.

«Очень надеюсь, что соглашение будет бессрочным. Каждый новый год, новый месяц, когда мы сюда приезжаем и рассказываем об успехах тех или иных компаний, другие компании смотрят и делают выводы для себя, что здесь есть возможности и ими нужно пользоваться. В этом наша цель – максимально увеличить набор предложений для азербайджанского рынка со стороны российских предприятий и для российского – со стороны азербайджанских», - сказал Репик.

В Баку в четверг проходит IX Азербайджано-российский межрегиональный форум. Мероприятие направлено на развитие торгово-экономических и гуманитарных связей между регионами двух стран и станет площадкой для совместной работы России и Азербайджана, в том числе профильных министров, чрезвычайных и полномочных послов двух стран, делового сообщества и экспертов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

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