До 2020 года от Баку до российской границы будет построена новая автомагистраль - министр (версия 2)

27 сентября 2018 15:40 (UTC+04:00)

Первая версия опубликована в 11.12

БАКУ /Trend/ - Новую автомагистраль от Баку до российской границы планируется построить до 2020 года.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на круглом столе "Укрепление сотрудничества в области транспорта и транзитных перевозок", проходящем в рамках IX Азербайджано-российского межрегионального форума в четверг в Баку.

"До российской границы у нас есть автомагистраль, но она нас не устраивает, поэтому строится новая. Мы думаем, что до конца 2020 года эта магистраль тоже будет сдана в эксплуатацию. Что касается строительства пограничного моста [через реку Самур], то оно началось в этом году. Инвестиции в проект Азербайджан и Россия могут вложить на равных (50 на 50). Надеемся, что через год мост будет открыт. Российская сторона обещает, что таможенная, пограничная и другая инфраструктура тоже будет построена с этим мостом. Также здесь предусматривается создание акцизного поста", - сказал министр.

(Автор: Илькин Шафиев)

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