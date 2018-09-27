Азербайджан и РФ успешно сотрудничают в сферах энергетики и промышленности – замминистра (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:52)

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Россией в сферах энергетики и промышленности успешно развиваются.

Об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на круглом столе «Промышленность и энергетика: перспективы двустороннего сотрудничества», проходящем в рамках IX Азербайджано-российского межрегионального форума в четверг в Баку.

«Промышленность и энергетика являются важными компонентами, составляющими экономические отношения наших стран. Сегодня хотел бы отметил, что и в сфере промышленности, и в сфере энергетики отношения успешно развиваются. Сегодня есть очень хорошие образцы двустороннего сотрудничества», - сказал Сафаров.

Замминистра подчеркнул, что азербайджанская экономика очень интенсивно развивается и за последние 15 лет она выросла более чем втрое. Ненефтяной сектор вырос в 2,8 раза, а ненефтяная промышленность – в 2,2 раза.

«Сегодня инвестиционные отношения между Азербайджаном и Россией интенсивно развиваются. Азербайджан инвестировал в экономику Россией более одного миллиарда долларов, Россия - свыше четырех миллиардов долларов в азербайджанскую экономику», - сказал Сафаров.

В Баку в четверг проходит IX Азербайджано-российский межрегиональный форум. Мероприятие направлено на развитие торгово-экономических и гуманитарных связей между регионами двух стран и станет площадкой для совместной работы России и Азербайджана, в том числе профильных министров, чрезвычайных и полномочных послов двух стран, делового сообщества и экспертов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.