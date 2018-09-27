AZAL подписал соглашение на проведение в Баку Всемирного саммита CANSO-2020 (ФОТО)

27 сентября 2018 16:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку 27 сентября с рабочим визитом прибыла делегация высшего руководства международной Организации провайдеров аэронавигационного обеспечения в гражданской авиации (CANSO - Civil Air Navigation Services Organization) во главе с генеральным директором Джефом Пулом (Jeff Poole).

Гости посетили объекты гражданской авиации Азербайджана, включая Управление воздушного движения «Азераэронавигация», новый Центр эффективности воздушного пространства (ASEC) и аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев.

На встрече с президентом AZAL Джахангиром Аскеровым обсуждались вопросы проведения в 2020 году в Баку Всемирного саммита по аэронавигации. Кроме того, стороны также обсудили перспективы сотрудничества Управления воздушного движения «Азераэронавигация» (AZANS) и CANSO, среди которых – вопросы вступления AZANS в исполнительный комитет CANSO Europe, а также участие азербайджанских специалистов в рабочих группах организации.

На встрече также были обсуждены вопросы создания к Саммиту 2020 года совместного тренинг-центра CANSO и открытия Центра управления воздушным движением с использованием искусственного интеллекта. На Саммите 2020 в Баку будет принята стратегия развития, которая на сегодняшний день разработана только до 2020 года.

Джеф Пул отметил большие достижения гражданской авиации Азербайджана, которая становится все более привлекательной для мирового авиационного сообщества. Авиакомпании все больше предпочитают пролетать над территорией Азербайджана, который обеспечивает высокий уровень безопасности полетов благодаря современнейшей системе аэронавигационного оснащения. Прогнозируется, что пролеты над Азербайджаном будут увеличиваться в последующие годы.

По итогам встречи Джахангир Аскеров и Джеф Пул подписали Соглашение о проведении аэронавигационного саммита CANSO в Баку с 8 по 12 июня 2020 года.

Напомним, что кандидатура Баку на проведение CANSO AGM-2020 была единогласно выбрана в Бангкоке на заседании Исполнительного комитета (состоит из руководителей FAA США, аэронавигационных систем Канады, Германии, Чехии, Аргентины, Администраций гражданской авиации Сингапура, Танзании, Великобритании и Саудовской Аравии). Далее за кандидатуру проголосовало более 70 стран во время генерального собрания CANSO.

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