Азербайджан огласил прогноз по росту ненефтяной промышленности на 2019 год (версия 2)

27 сентября 2018 17:38 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Рост ненефтяной промышленности Азербайджана в 2019 году ожидается на уровне не менее 10 процентов.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев во время круглого стола «Промышленность и энергетика: перспективы двустороннего сотрудничества», организованного в рамках IX азербайджано-российского межрегионального форума в четверг в Баку.

За восемь месяцев 2018 года ненефтяная промышленность выросла на 11 процентов, отметил Мустафаев.

Министр напомнил, что ненефтяной сектор является приоритетом развития экономики Азербайджана и во всех программах, концепциях правительства эта идея проходит красной линией.

«Мы стараемся создать условия, чтобы рост ненефтяной промышленности опережал темпы роста экономики в целом», - добавил министр.

В Баку в четверг прошел IX азербайджано-российский межрегиональный форум. Мероприятие направлено на развитие торгово-экономических и гуманитарных связей между регионами двух стран и станет площадкой для совместной работы России и Азербайджана, в том числе профильных министров, чрезвычайных и полномочных послов двух стран, делового сообщества и экспертов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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