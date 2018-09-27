Почему предприниматели выбирают зарплатные проекты Bank Respublika?

27 сентября 2018 17:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Bank Respublika, уделяющий особое внимание корпоративному банкингу, предлагает ряд преимуществ и дополнительных льгот для руководителей и сотрудников компаний в рамках зарплатных проектов.

Как говорится в сообщении Bank Respublika, распространенном в четверг, показатели банка также подтверждают это. Только за последний год количество компаний, подключившихся к зарплатному проекту, увеличилось на 50 процентов.

Подключившись к зарплатному проекту Bank Respublika, предприятие и его сотрудники получают много выгодных возможностей. Так, предприятия уменьшают затраты на инкассацию, помимо выгодных преимуществ, они освобождаются от дополнительной потери времени и привлечения дополнительных ресурсов.

Владельцы зарплатных карт всегда смогут обналичить свои деньги в широкой сети банкоматов Bank Respublika без каких-либо процентов.

Кроме того, пользователи зарплатных карт автоматически подключаются к бонусной системе PayKart и могут получить потребительские кредиты на более выгодных условиях.

В рамках проекта, платежные карты MasterCard и Visa предлагаются бесплатно, без комиссии за обслуживание и со сроком действия 5 лет.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук-странице банка или позвонив по номеру 144.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Кредиты на большую сумму в Bank Respublika можно получить за короткое время
Бизнес 21 сентября 17:37
Bank Respublika порадовал первоклассников из прифронтовой зоны (ФОТО)
Общество 6 сентября 16:55
Бесконтактные платежи с каждой картой от Bank Respublika
Бизнес 31 августа 15:47
Bank Respublika еще более укрепил свою позицию, увеличив капитал
Бизнес 29 августа 09:30
Переводы по системе "Vektor" теперь можно отправлять через терминалы MilliÖn
Бизнес 3 августа 15:48
По итогам второго квартала активы Bank Respublika увеличились на 16%
Бизнес 26 июля 18:55
Лента новостей
В Азербайджане подешевели цены на золотые и серебряные слитки
Бизнес 18:20
Президент Ильхам Алиев: Для Азербайджана Россия – очень важный и ценный партнер, друг, сосед, с которым у нас отношения самого высокого уровня
Политика 18:19
Азербайджан назвал экспортные планы по Баку-Новороссийск на 2019 г.
Энергетика 18:15
В России вводят новые правила регистрации автомобилей
Россия 17:53
Вывод на орбиту нового спутника послужит дальнейшему развитию Азербайджана - депутат
Политика 17:45
На юге Турции будет построена новая железная дорога
Бизнес 17:43
Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии
В мире 17:33
Россия намерена организовать ряд бизнес-миссий в Азербайджан для развития промкооперации
Бизнес 17:31
Минэкологии Азербайджана предоставило время владельцам каменных карьеров для устранения недочетов
Общество 17:30