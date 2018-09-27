Азербайджан заинтересован в совместном с Россией производстве ж/д вагонов – министр (версия 2)

27 сентября 2018 17:55 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан заинтересован в налаживании совместного с Россией производства железнодорожных вагонов.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев во время круглого стола «Промышленность и энергетика: перспективы двустороннего сотрудничества», проходящем в рамках IX азербайджано-российского межрегионального форума в четверг в Баку.

Говоря о налаживании совместного производства между азербайджанскими и российскими компаниями, министр отметил, что уже существуют успешные примеры в этом направлении. Так, в Пираллахинском промышленном парке строится фармацевтический завод компании «Р-Фарм», в Гаджигабульском промышленном парке планируется наладить сборку автомобилей «Газель».

В целом же, по словам министра, за последние два года в промышленные парки Азербайджана были привлечены инвестиции на три миллиардов долларов.

В Баку в четверг прошел IX азербайджано-российский межрегиональный форум. Мероприятие направлено на развитие торгово-экономических и гуманитарных связей между регионами двух стран и станет площадкой для совместной работы России и Азербайджана, в том числе профильных министров, чрезвычайных и полномочных послов двух стран, делового сообщества и экспертов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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