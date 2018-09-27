В Азербайджане подешевели цены на золотые и серебряные слитки

27 сентября 2018 18:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане подешевели, а на платиновые и палладиевые - подорожали, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 27 сентября подешевела по сравнению со средой на 6,0775 маната, составив 2037,4245 маната, серебра - на 0,0832 маната, до 24,5662 маната, платины – подорожала на 1,411 маната, до 1406,6565 маната, палладия – на 20,587 маната, до 1826,752 маната.

Название

27.09.18

26.09.18

Золото

XAU

2037,4245

2043,502

Серебро

XAG

24,5662

24,6494

Платина

XPT

1406,6565

1405,2455

Палладий

XPD

1826,752

1806,165

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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