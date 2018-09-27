В Азербайджане подешевели цены на золотые и серебряные слитки

БАКУ /Trend/ - В четверг цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане подешевели, а на платиновые и палладиевые - подорожали, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота 27 сентября подешевела по сравнению со средой на 6,0775 маната, составив 2037,4245 маната, серебра - на 0,0832 маната, до 24,5662 маната, платины – подорожала на 1,411 маната, до 1406,6565 маната, палладия – на 20,587 маната, до 1826,752 маната.
|
Название
|
27.09.18
|
26.09.18
|
Золото
|
XAU
|
2037,4245
|
2043,502
|
Серебро
|
XAG
|
24,5662
|
24,6494
|
Платина
|
XPT
|
1406,6565
|
1405,2455
|
Палладий
|
XPD
|
1826,752
|
1806,165
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
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