В Азербайджане подешевели цены на золотые и серебряные слитки

БАКУ /Trend/ - В четверг цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане подешевели, а на платиновые и палладиевые - подорожали, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 27 сентября подешевела по сравнению со средой на 6,0775 маната, составив 2037,4245 маната, серебра - на 0,0832 маната, до 24,5662 маната, платины – подорожала на 1,411 маната, до 1406,6565 маната, палладия – на 20,587 маната, до 1826,752 маната.

Название 27.09.18 26.09.18 Золото XAU 2037,4245 2043,502 Серебро XAG 24,5662 24,6494 Платина XPT 1406,6565 1405,2455 Палладий XPD 1826,752 1806,165

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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