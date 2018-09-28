В Азербайджане продолжают дешеветь цены на золотые и серебряные слитки

БАКУ /Trend/ - В пятницу цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане подешевели, а на палладиевые - подорожали, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота 28 сентября подешевела по сравнению с четвергом на 25,364 маната, составив 2012,0605 маната, серебра - на 0,281 маната, до 24,2852 маната, платины – на 29,9115 маната, до 1376,745 маната, палладия – подорожала на 22,423 маната, до 1849,175 маната.
|
Название
|
28.09.18
|
27.09.18
|
Золото
|
XAU
|
2012,0605
|
2037,4245
|
Серебро
|
XAG
|
24,2852
|
24,5662
|
Платина
|
XPT
|
1376,745
|
1406,6565
|
Палладий
|
XPD
|
1849,175
|
1826,752
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
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