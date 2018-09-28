В Азербайджане продолжают дешеветь цены на золотые и серебряные слитки

28 сентября 2018 10:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане подешевели, а на палладиевые - подорожали, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 28 сентября подешевела по сравнению с четвергом на 25,364 маната, составив 2012,0605 маната, серебра - на 0,281 маната, до 24,2852 маната, платины – на 29,9115 маната, до 1376,745 маната, палладия – подорожала на 22,423 маната, до 1849,175 маната.

Название

28.09.18

27.09.18

Золото

XAU

2012,0605

2037,4245

Серебро

XAG

24,2852

24,5662

Платина

XPT

1376,745

1406,6565

Палладий

XPD

1849,175

1826,752

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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