В Азербайджане продолжают дешеветь цены на золотые и серебряные слитки

БАКУ /Trend/ - В пятницу цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане подешевели, а на палладиевые - подорожали, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 28 сентября подешевела по сравнению с четвергом на 25,364 маната, составив 2012,0605 маната, серебра - на 0,281 маната, до 24,2852 маната, платины – на 29,9115 маната, до 1376,745 маната, палладия – подорожала на 22,423 маната, до 1849,175 маната.

Название 28.09.18 27.09.18 Золото XAU 2012,0605 2037,4245 Серебро XAG 24,2852 24,5662 Платина XPT 1376,745 1406,6565 Палладий XPD 1849,175 1826,752

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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