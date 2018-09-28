Назначен новый председатель Наблюдательного совета MIDA

БАКУ /Trend/ - Чингиз Гадимов назначен председателем Наблюдательного совета MIDA, следует из информации, опубликованной на сайте компании.
Одновременно Гадимов занимает должность главы Аппарата Государственного агентства жилищного строительства.
Ранее Наблюдательный совет MIDA возглавлял Садиг Садыгов, который с 19 сентября является председателем правления Государственного агентства жилищного строительства
ООО MIDA находится в подчинении Государственного агентства по жилищному строительству.
(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @AzadHasanli
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