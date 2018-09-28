Страховой рынок Азербайджана в 2018 году может вырасти на 40% - ассоциация (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Страховщики Азербайджана ожидают рост страхового рынка страны на 40 процентов до конца года, сказал в пятницу председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Мустафа Аббасбейли на мероприятии, посвященном подписанию меморандума между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана, Палатой надзора над финансовыми рынками страны, Бюро обязательного страхования и страховыми компаниями.

"Страховой рынок Азербайджана уже который год показывает стабильный рост. Ежегодно рынок демонстрировал рост в 10 процентов. Но уже в этом году рынок демонстрирует рост на 30 процентов. Это видно по итогам восьми месяцев 2018 года. Поэтому мы ожидаем, что к концу года страховой рынок Азербайджана достигнет показателя в 750 миллионов манатов, что означает рост на 40 процентов", - сказал Аббасбейли.

Глава АСА отметил, что основная задача, стоящая сегодня перед страховым рынком Азербайджана - достижение пропорционального роста всех страховых видов.

"На сегодняшний день некоторые страховые виды в стране растут достаточно активно, но другие виды держаться на стабильность уровне. Мы же хотим добиться пропорционального роста всех видов страхования. В частности в наши планы входит увеличение сборов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве с нынешних 40 миллионов до 100 миллионов манатов. Это означает 150 процентный рост по данному виду страхования", - сказал Аббасбейли.

Отметим, что в январе-августе 2018 года действующие в Азербайджане страховые компании (СК) собрали премии на 517 миллионов манатов, что на 40 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Выплаты СК за тот же период составили 169 миллионов манатов, что на 1,2 процента больше показателя восьми месяцев 2017 года.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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