В Азербайджане появится Госфонд охраны труда (версия 2)

28 сентября 2018 12:48 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создан Государственный фонд охраны труда, сказал в пятницу министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на церемонии подписания меморандума о сотрудничестве между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана, Палатой надзора над финансовыми рынками страны, Бюро обязательного страхования и страховыми компаниями.

По его словам, госфонд будет создан при министерстве с целью проведения профилактических мероприятий в сфере охраны труда и поддержки в области составления норм, стандартов и правил охраны труда.

"Нашей целью является увеличение проникновения обязательного страхования от несчастных случаев на производстве. К сожалению, несмотря на то, что данный вид страхования является обязательным, уровень его проникновения неполный. Путем системы регистрации трудовых договоров мы хотим обеспечить полное страхование всех работников от несчастных случаев. В то же время совместно со страховыми компаниями мы собираемся проводить мероприятия, направленные на сокращение числа несчастных случаев на производстве", - сказал Бабаев.

Как ранее сообщало министерство, уже подготовлен проект положения фонда, который представлен для рассмотрения в соответствующие структуры.

Госфонд будет оказывать материально-техническую поддержку мерам по охране труда, осуществляемым согласно единой государственной политике, будет обеспечивать координацию деятельности, поддерживать реализацию профилактических мер, подготовку норм, стандартов и правил охраны труда, готовить специалистов по соответствующей сфере, организовывать агитационно-просветительскую работу в сфере охраны труда, пропагандировать обязательное страхование работников от профессиональных болезней и несчастных случаев на производстве.

Фонд, который будет создан как некоммерческая структура, будет функционировать во взаимодействии с государственными и местными органами самоуправления, международными и неправительственными организациями, физическими и юридическими лицами.

Госфонд планируется создать согласно Трудовому кодексу и соответствующему указу Президента Азербайджана.

(Автор: Анвар Мамедов)

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