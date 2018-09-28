В Азербайджане намерены увеличить проникновение страхования от несчастных случаев на производстве (версия 2)

28 сентября 2018 12:41 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан нацелен на увеличение показателя проникновения страхования от несчастных случаев на производстве.

Об этом в пятницу сказал главный исполнительный директор Палаты надзора над финансовыми рынками страны Ибрагим Алышов на церемонии подписания меморандума о сотрудничестве между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана, Палатой надзора над финансовыми рынками страны, Бюро обязательного страхования и страховыми компаниями.

По словам Алышова, в настоящее время показатель проникновения страхования от несчастных случаев на производстве составляет 35 процентов.

"Учитывая, что из 3,3 миллиона работающих по найму застрахованы 1,6 миллиона человек, в результате интеграции информационных систем пенитрация данного вида страхования, а также сборы по нему значительно вырастут", - сказал Алышов.

Главный исполнительный директор добавил, что сборы по данному виду страхования в 2017 году составили 33,2 миллиона манатов при выплатах в 4,3 миллиона манатов, а в первой половине 2018 года эти показатели составили 21,3 миллиона и 1,7 миллиона соответственно.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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